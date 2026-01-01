Ще работим с международните партньори, за да бъде покрит недостигът на средства за Украйна за 2027 година. Това заяви в Европейския парламент в Страсбург председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя участва в разискване за ролята и способността на Европа за защита на международния ред и за осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна. Фон дер Лайен посочи, че за 2026 година финансовите потребности на Украйна са удовлетворени, но е нужно повече, защото за идната година страната е изправена пред недостиг на средства в размер на 70 милиарда евро.

Инструментът за координирана подкрепа за Украйна на ЕС ще предостави за следващата година 45 милиарда евро - 20 милиарда за бюджетна подкрепа и 25 милиарда за военни нужди, а остатъкът трябва да бъде покрит от международните партньори, каза тя и допълни, че Украйна трябва да върне средствата, когато Русия плати за нанесените щети, тоест те могат да влязат в мирни преговори с максимално силна позиция.

Фон дер Лайен подчерта, че от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна са изминали вече пет години. "Децата, които са се родили тогава, са на възраст за училище, а войната е единственото, което са опознали в живота си. За тези деца войната трябва да спре", заяви тя. По думите ѝ Русия плаща много висока цена за тази война, но нападенията срещу Украйна се увеличават - над 1000 пъти от септември насам са ударени градове, като се засягат топлоцентрали, водни станции, а целта на Русия е да попречи на Украйна да преодолее зимата.

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"Путин не може да разбие украинската решимост, затова се опитва да унищожи духа на украинците. Това няма да стане, украинците ще продължат да не скланят глава и Европа ще ги подкрепя и в мирни времена, и във време на война", заяви председателката на ЕК. Според нея последните седмици са показали, че в усилията за край на войната се вижда някаква светлина. Никой не иска мир повече от Украйна, а Европа ще направи всичко възможно, за да ѝ помогне да го постигне. Подходът ни съдържа два елемента - максимална подкрепа за Украйна, съчетана с максимален натиск срещу Русия, както и пълно участие на ЕС в преговорите за мир, каза тя.

Урсула фон дер Лайен напомни, че Европа е най-големият поддръжник на Украйна, като от началото на войната са ѝ предоставени над 235 милиарда евро, но зад тези цифри се крият истински хора и техния живот.

Подкрепата ни за Украйна върви ръка за ръка с оказване на натиск върху Русия, а санкциите остават основен инструмент за увеличаване на разходите на Русия за тази война, каза още председателката на ЕК. Тя напомни, че е приет и 22-ри пакет от санкции, като сред мерките са забрана за транзакции на руски банки и забрана за плащания с криптовалута, разширяване на забраната за енергийни услуги, засилване на действията срещу така наречения сенчест флот на Русия, както и задействане на забрана на визи за всички, които служат или са служили във въоръжените сили на Русия и санкции в областта на културата и спорта.

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Нашата цел е ясна - искаме Русия да има все повече разходи, ако възнамерява да продължи войната, искаме тя да избере мира, заяви Фон дер Лайен. По думите ѝ през последните седмици има известно раздвижване в преговорите за мир. Нашият екип ще участва в следващия кръг, тъй като сигурността на Украйна оказва пряко въздействие върху нашата сигурност. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да опазваме собствените си интереси, каза тя и допълни, че на срещата на Коалицията на желаещите миналата седмица се е говорило за прекратяване на военните действия през зимата и предоставяне на коридор за доставка на храни през Черно море към Украйна.

Фон дер Лайен подчерта, че мирът трябва да помогне на Украйна да изгради бъдеще, а Европа ще е сред водещите при възстановяването на Украйна. Въпреки огромния натиск Украйна продължи да се реформира, укрепи институциите си и предприе важни стъпки към европейското си бъдеще. Бихме могли да отворим последните два клъстера от главите за преговори в края на тази година, каза тя и отбеляза, че това е ясно послание за украинците, че Европа е с тях. Това е и ясно послание за Русия - Европа иска мир, който защитава суверенитета на Украйна и гарантира дългосрочната ѝ сигурност, за да могат децата да израснат в независима и свободна страна, посочи председателката на ЕК.

Трябва да се обърнем към международните партньори с призив да увеличат приноса си, тъй като ЕС не може да поеме изцяло сам финансовата тежест, посочи по време на дебата ирландският държавен министър в Министерството на културата, комуникациите и спорта Чарли Макконалог, който участва от името на Съвета на ЕС. Той подчерта, че натискът върху Русия чрез санкции трябва да продължи, както и да се работи за изграждане на по-силни европейски отбранителни способности и предоставяне на надеждни гаранции за сигурност на Украйна.

Макконалог акцентира на необходимостта от всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Приветстваме с голямо одобрение дипломатическите усилия, ръководени от САЩ, каза министърът и допълни, че ЕС работи активно в този процес. По думите му участието на ЕС в преговорите е от съществено значение, защото сигурността му е непосредствено застрашена и защото Европейският съюз ще играе централна роля за постигането и поддържането на бъдещо мирно споразумение. Според Макконалог гарантирането на мира е първа стъпка, а следващата е да се гарантира, че Украйна ще се възстанови. Той посочи, че нуждите на страната за възстановяване и реконструкция надхвърлят половин трилион евро. Според него в този процес трябва да се мобилизират и частни инвестиции, защото публичното подпомагане няма да е достатъчно.