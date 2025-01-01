Днешното заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за финансирането на Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред журналисти преди началото на срещата. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Основната цел е свързана с постигането на мир в Украйна и затова има нужда от стабилно финансиране, поясни тя. По нейните думи в следващите две години Киев има нужда от 137 млрд. евро и ЕС се стреми да осигури 2/3 от тази сума. Напълно подкрепям Белгия в искането да се обърне внимание на изразените тревоги, работим денонощно по този въпрос, опасността трябва да бъде споделена от всички в ЕС, посочи Фон дер Лайен по повод възможността за използване на руските средства, държани в белгийския депозитар "Юроклиър".

Заседанието може да не приключи днес и ще останем, докато постигнем решение, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи руският президент Владимир Путин очаква ЕС да се провали и отхвърля дори предложението за спиране на огъня по Коледа. Разбирам, че Белгия е под голям натиск от Русия, от европейски страни и от САЩ, отбеляза Калас. По нейните думи целта е да се приеме такова решение, че при евентуалното му обжалване в съда, искът да бъде срещу ЕС, а не срещу Белгия.

Ако е необходимо, ще продължим заседанието и утре, няма да си тръгнем без решение, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, без да отговори на журналистически въпроси.