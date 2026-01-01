Полицията в Горна Оряховица е разбила мрежа за търговия с наркотици, съобщиха от полицията.

От прокуратурата са повдигнала обвинения на двамата организатори - на 18 и 20 години, както и на двама техни клиенти.

Двамата организатори на мрежата за търговия с наркотици в Горна Оряховица и Лясковец са задържани в нощен клуб, като преди това полицията е арестувала техен клиент с амфетамин.

След споразумение с прокуратурата: 4 години затвор за мъж, заловен с кокаин за близо 2 млн. лв

В обитавано от тях жилище са намерени и иззети таблетки, реагиращи на амфетамин и марихуана. В близост до стадиона в Горна Оряховица е открит тайник, в който е била оставена „стока“, предназначена за друг клиент.

В хода на разследването е установено, че двамата от октомври миналата година са изградили мрежа за разпространение на наркотични вещества на територията на двата града. Установени са над 25 души, купували от тях.

В хода на проведената операция са иззети 50 грама екстази, 10 грама марихуана, 5 грама амфетамин и мобилни телефони, имащи отношение към престъпната им дейност. На четиримата обвиняеми съдът е определил мярка за неотклонение „подписка“. Разследването на Окръжната прокуратура продължава.

През ноември миналата година полицията задържа 16-годишен ученик в Горна Оряховица за разпространяване на наркотични вещества около училища.