Няколко правоохранителни агенции реагираха на сигнал за стрелец в синагога в предградие на Детройт, щата Мичиган, след като автомобил се е врязал в сградата и са били произведени изстрели, съобщиха световните агенции.

Инцидентът е станал в синагогата „Темпъл Израел“ в градчето Уест Блумфийлд, на около 40 километра северозападно от центъра на Детройт. На място са изпратени голям брой полицейски екипи, а районът е бил отцепен.

По информация на местни медии нападателят първо се е врязал с автомобил в сградата, след което е последвала престрелка със служители по сигурността. По-късно властите съобщиха, че стрелецът е бил убит. Към момента няма данни за други пострадали.

„Поне един човек е дошъл до синагогата. Охраната го е забелязала и е влязла в престрелка с него“, заяви шерифът на окръг Оукланд Майкъл Бушар. Той допълни, че се проверява дали нападателят е действал сам.

Телевизионни кадри от въздуха показаха гъст черен дим, издигащ се от комплекса, където се намират и образователни помещения, включително център за ранно детско образование. Полицията е разчистила сградата, а родители са били допуснати да приберат децата си след разрешение от властите.

Синагогата „Темпъл Израел“ е най-голямата реформистка еврейска общност в САЩ с около 12 000 членове и предлага образователни програми за семейства и възрастни.

Еврейската федерация на Детройт съобщи, че всички еврейски институции в района са преминали в режим на предпазна блокада и призова хората да избягват района до изясняване на ситуацията.

Губернаторът на Мичиган Гретчен Уитмър осъди нападението, като заяви, че „антисемитизмът и насилието нямат място в Мичиган“.

Президентът Доналд Тръмп също коментира случилото се от Белия дом, определяйки го като „ужасна случка“.

По думите на шерифа Бушар силите на реда в района са били в повишена готовност през последните седмици на фона на засиленото напрежение, свързано с конфликта между САЩ и Израел срещу Иран. Разследването на случая продължава.