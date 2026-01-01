Кандидатът за подуправител на Българската народна банка (БНБ), който да оглави управление „Емисионно“, Карина Караиванова-Ганозова бе изслушана от парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Тя бе представена пред депутатите от управителя на БНБ Димитър Радев, който посочи, че предложението се прави в момент, когато централната банка навлиза в нов етап от институционалното си развитие, свързан с присъединяването на България към еврозоната.

„От перспективата на централната банка този процес изисква съчетание между институционална приемственост, професионална експертиза и способност за ефективно участие в рамките на Евросистемата. В този контекст управление „Емисионно“ ще има съществена роля в прилагането на решенията по паричната политика на Евросистемата“, заяви Радев.

По думите му това поставя високи изисквания към ръководството на управлението както по отношение на професионалната експертиза, така и на институционалния опит. Той отбеляза, че Караиванова-Ганозова има значителен опит в областта на публичните финанси, финансовото регулиране и международните финансови институции.

Карина Караиванова-Ганозова заяви пред депутатите, че ако бъде избрана, ще продължи управленския и оперативния модел на управление „Емисионно“, така че прилагането на паричната политика на Европейската централна банка в България да бъде пълно и своевременно.

„Основната ми цел ще бъде управление „Емисионно“ да бъде модерна структура, интегрирана в Евросистемата, с висока оперативна ефективност и управление на резервите съгласно най-добрите европейски практики“, посочи тя.

БГНЕС

В отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев от „Възраждане“ Караиванова-Ганозова заяви, че ако бъде избрана за поста, ще откаже да бъде премиер в евентуално ново служебно правителство, ако бъде номинирана от президента.

На въпрос дали ще изпълнява функциите си независимо тя заяви, че през цялата си професионална кариера е работила независимо и при спазване на законите: "Наистина, учила съм с Андрей Гюров в университета за известно време, нямам никакви уговорки с когото и да било. Гарантирам на народните представители, че ще изпълнявам функциите си независимо, така, както е мандатът на Българската народна банка. Всъщност, в цялата ми професионална кариера винаги съм била независима и независимо съм изпълнявала функциите си."

Караиванова-Ганозова има над 20 години професионален опит на ръководни позиции в българската държавна администрация и в международни институции. Била е представител на България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, председател на Комисията за финансов надзор и заместник-министър на финансите.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев съобщи, че докладът от изслушването ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание още днес.

В рамките на заседанието депутатите приеха на второ четене и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат освобождаване на регистрираните вероизповедания от данък върху печалбите от отдаване под наем на недвижими имоти, въвеждане на данъчно облекчение за развойна дейност, както и технически изменения в българското законодателство, свързани с приемането на еврото като национална валута.