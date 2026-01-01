Гърция мести посолството си от Иран в столицата на Азербайджан Баку, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Гръцкото външно министерство е взело решение за преместване на дипломатическата мисия от Техеран заради влошаване на сигурността в иранската столица в следствие на атаките на САЩ и Израел.

Гърция се подготвя за потенциална бежанска вълна

Според министерството ситуацията в Техеран не позволява продължаване на нормалната работа на посолството.

В момента няма искания за репатриране на гръцки граждани от Иран, допълва телевизията.

Гърция продължава да поддържа позицията си, че цялостният надзор на балистичната и ядрената програма на Иран е предпоставка за постигане на мир и стабилност в региона, е уточнил говорителят на гръцкото външно министерство Лиана Зохиу.