Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е спечелила войната с Иран, но ще остане в битката, за да довърши започнатото.

„Предприемаме решителни действия, за да спрем заплахата, която представлява терористичният режим в Иран с операция „Епична ярост“. Страхотно име, нали? Ами, добро е само ако спечелиш. Никога не е добре да се казва прекалено рано, че си спечелил. Но ние го направихме. В първия час всичко приключи“, заяви Тръмп по време на предизборно събитие в Кентъки.

Той допълни, че САЩ са унищожили 58 ирански военни кораба.

Тръмп се колебае по отношение на Иран, като приписва на американската армия значително отслабване на иранските въоръжени сили, но се съпротивлява на бързо приключване на конфликта. "Не искаме да си тръгнем рано. Трябва да довършим започнатото, за да не се връщаме на всеки две години. През последните 11 дни нашите военни практически унищожиха Иран", заяви той.

В интервю за американски медии Тръмп също така каза, че ще намали малко стратегическите петролни резерви. И отбеляза, че решението на Международната енергийна агенция да освободи петрол от резервите си ще доведе до значително понижение на цените.