Мъж е с изгаряния, след като се опита да гаси пожар в колата си с течност за чистачки в Русе, съобщиха от полицията.
На 11 март пожарникари са изпратени на сигнал за горящ автомобил в жилищен комплекс „Здравец-изток“ на ул. „Киев“.
До пристигането на екипа, собственикът и преминаващи граждани, били успели частично да потушат огъня в двигателния отсек с прахов пожарогасител.
Огнеборците са доизгасили местата, от които е излизал още дим.
При първоначалните си опитите за гасене, собственикът е използвал течност за чистачки, при което е получил изгаряния, заради допълнителното възпламеняване.
Той е настанен в болница. Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение.