Мъж е с изгаряния, след като се опита да гаси пожар в колата си с течност за чистачки в Русе, съобщиха от полицията.

На 11 март пожарникари са изпратени на сигнал за горящ автомобил в жилищен комплекс „Здравец-изток“ на ул. „Киев“.

81-годишен мъж пострада при пожар от газова бутилка в Кнежа

До пристигането на екипа, собственикът и преминаващи граждани, били успели частично да потушат огъня в двигателния отсек с прахов пожарогасител.

Огнеборците са доизгасили местата, от които е излизал още дим.

При първоначалните си опитите за гасене, собственикът е използвал течност за чистачки, при което е получил изгаряния, заради допълнителното възпламеняване.

Той е настанен в болница. Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение.