Една тренировка във фитнеса може да изглежда като малка лична победа - още една крачка към по-добро здраве, повече енергия и по-добра форма. Но какво би станало, ако всяко движение може да означава и нещо повече - например топло ястие за дете в нужда?

Именно около тази идея се обединяват стотици хиляди хора по света между 10 и 27 март в инициативата на тазгодишното издание на кампанията на Technogym - Let’s Move & Donate Food . Тя поставя амбициозна цел: чрез силата на фитнес общността да бъдат дарени 1 милион топли ястия за деца в нужда.

Глобален проблем, който можем да преборим само с общи усилия

Недохранването остава един от най-сериозните проблеми в глобален мащаб. По данни на UNICEF повече от 45 милиона деца под 5-годишна възраст страдат от остро недохранване, а милиони семейства по света нямат достъп до достатъчно храна.

Let’s Move & Donate Food дава възможност на хиляди хора да превърнат своята тренировка в реална помощ за нуждаещите се.

Включи се и ти с Теchnogym и Next Level Fitness

У нас инициативата се реализира с партньорството на италианската компания Technogym и верига фитнеси Next Level, които дават възможност на всички фитнес ентусиасти да се включат само с няколко клика онлайн и много моивация в залата.

Кампанията е активна в 8 от фитнес клубовете на веригата Next Level в 4 града в страната - София, Варна, Пловдив и Бургас. Участието е изключително лесно - включваш се в предизвикателството в приложението на Technogym и започваш своята тренировка. Натрупаните движения се превръщат във виртуални точки (MOVEs), като всеки 2000 MOVEs даряват топла храна.

Next Level и Technogym са повече от партньори - те споделят обща визия за здравословен начин на живот и социална отговорност. В продължение на години двете компании работят заедно, за да предоставят на трениращите най-доброто оборудване, иновации и подкрепа.

„За нас е изключително важно да бъдем част от инициативи, които показват силата на фитнес общността. Спортът обединява хората и може да бъде двигател на реална промяна. Радваме се, че чрез партньорството ни с Technogym можем да дадем възможност на нашите клиенти не само да имат здрав и пълноценен начин на живот, но и да оставят отпечатък.“, коментира изпълнителният директор на Next Level - Цветелина Трендафилова.

Малките действия водят до голяма промяна

Глобалната кампания показва как една обикновена тренировка, каквато повечето от нас правят ежедневно, може да има огромно влияние върху света. Понякога една малка крачка се превръща в огромен жест, който може да промени човешки живот.