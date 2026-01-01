Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов с остра реакция след изказвания на президента Илияна Йотова и Наталия Киселова за българските евреи.

"Днес пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани двете - Наталия Киселова и Илияна Йотова", каза той. По думите му причината е изказването на Йотова, която е заявила, че България носи отговорност за депортирането на българските евреи.

"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава и от една от българските партии, към която принадлежи държавния глава", обясни Костадинов. Според него става въпрос за координирана акция.

"Виждаме как се поругават собствените ни закони и собствените решения на парламенти от държавния глава и от председателя на една от ПГ, който доскоро беше председател на НС, това е недопустимо", каза Костадинов.

"Този ден - денят за паметта на жертвите от Холокоста е денят, в който Израел трябва да благодари на България така, както ние всяка година на Трети март изразяваме благодарност към хората, които са ни освободили - да кажа откровено Русия и руския народ", допълни той.