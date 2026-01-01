Президентът Илияна Йотова поднесе венец пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до базиликата "Света София" в столицата.

Венци бяха поднесени и от името на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и парламентарната група на "БСП-Обединена левица".

„Докъде може да стигне човекът“: Депутатите осъдиха Холокоста от парламентарната трибуна

На церемонията присъстваха и депутатите от "БСП-Обединена левица" и "Величие" Наталия Киселова и Юлиана Матеева, представители на еврейската общност и граждани.

По-късно днес пред Паметника на спасението в градината "Св. Климент Охридски" държавният глава ще произнесе слово.

Радев: Толерантността на българския народ е гаранция срещу ксенофобията и антисемитизма

Днес е Ден на спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста и на престъпленията срещу човечеството. На днешната дата през 1943 г. подпредседателят на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев изпраща изложение до министър-председателя, подкрепено от 43-ма народни представители, против депортирането на българските евреи.

С активните действия на пловдивския митрополит Кирил и софийския екзарх Стефан и с намесата и на обществеността от депортация са спасени близо 50 000 български евреи.