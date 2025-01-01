/ Прессекретариат на държавния глава
България разчита на подкрепата на Американския еврейски комитет за популяризиране на светлия пример за спасяването на българските евреи през Втората световна война, подчерта държавният глава на среща с вицепрезидента за Европа на Американския еврейски комитет

Доказаната във вековете толерантност на българския народ е гаранция срещу ксенофобията и антисемитизма, които нямат корени в нашето общество. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с Ан-Софи Себан-Бекаш, вицепрезидент за Европа на Американския еврейски комитет, която е на посещение у нас.

„България винаги гордо ще пази историята на спасяването на цялата българска еврейска общност през Втората световна война като безценен пример за хуманизъм и съпричастност в един от най-мрачните периоди в историята“, посочи държавният глава. Радев заяви също така, че България разчита на подкрепата на Американския еврейски комитет за популяризиране в света на този непреходен морален урок и светъл пример за човечеството.

Ан-Софи Себан-Бекаш посочи от своя страна, че значимият пример, който България дава на света като спасява своята еврейска общност през ВСВ, не бива да бъде забравен и е изключително важен за младото поколение. Тя подчерта, че много политически лидери защитават еврейската общност в своите държави, но малко са страните, в които толерантността е неразделна част от идентичността на цялото общество, както това е в България.

В рамките на разговора бе откроено и значението на партньорството на България с Американския еврейски комитет за насърчаване на инвестициите и сътрудничеството в областта на науката и високите технологии, което страната ни развива със САЩ и Израел.

Прессекретариат на държавния глава
