България се намира само месец преди официалното си присъединяване към Еврозоната, но президентът Румен Радев превръща темата в „популистки спектакъл“. Това заяви бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов в позиция, разпространена в социалните мрежи.

По думите му президентът изпраща противоречиви сигнали по въпрос, който всички институции – включително президентската – многократно са определяли като стратегически национален приоритет.

Митов припомня, че Радев години наред е заявявал, че въвеждането на еврото е ключът към „по-добър живот за българите“ и че членството в Еврозоната и Шенген остава основна цел на страната. „Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите“, коментира той.

Според него подобно поведение не помага на обществото, а подкопава доверието в процеса на присъединяване, отслабва институциите и отваря пространство за дезинформация.

В поста си Митов призовава гражданите да бъдат особено внимателни в периода около 1 януари 2026 г., когато България официално ще въведе еврото. Той подчертава:

► да се доверяват единствено на официалните институции;

► да не предоставят лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл;

► да знаят, че обмяната на левове в евро ще се извършва единствено в банкови и пощенски клонове.

„Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които не желаят България и Европа да бъдат силни и обединени“, предупреждава Митов.