Обилни дъждове, преминаващи на места в снежни бури, обхванаха Турция през изминалото денонощие, предизвиквайки усложнения и затруднения в редица окръзи на страната, съобщава ТРТ Хабер.

В град Кушадасъ (окръг Айдън) трима работници, намирали се на градския кей, са паднали в бурните води на Егейско море тази нощ, като един от тях е загинал, а други двама са тежко ранени, информира още медията.

Времето на Балканите: Екстремни зимни условия, наводнения и бури (ОБЗОР)

В град Бурса бетонна ограда е паднала при силен порив на вятъра и е затрупала гражданин, който по-късно е починал от нараняванията си.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за интензивни валежи по Егейското и Черноморското крайбрежие и в Югоизточна Турция, както и за опасност от лавини в планинските зони в източната част на страната.

Заради обилни снеговалежи е обявена еднодневна ваканция за всички ученици в окръзите Муш, Хаккяри, Елазъг, Малатия и в община Карлъова в окръг Бингьол.