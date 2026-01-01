Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Кралство Белгия, наръгал мъж с нож в корема в София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 юни около 15:00 часа пред плувен басейн в София, обвиняемият Ф.В. нанесъл удар с нож в областта на корема на Л.М. и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в проникване в коремната кухина.

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По случая се води досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до 6 години.

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С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.