Никола Цолов остана четвърти в спринта на Формула 2 в Белгия.

Никола Цолов сътвори истински фурор на Силвърстоун, завоювайки феноменална победа във Формула 2

Той се нареди след победителя Джошуа Дюрксен, Мартиниус Стеншорн и Дино Беганович, които се качиха на подиума.

Той стартира седми в спринта и четвърти в основното състезание от осмия кръг за сезона във Формула 2 на пистата „Спа-Франкоршан“ в Белгия. Спринтовото състезание се провежда в 18 обиколки, предава Gong.bg.

Лидерът в генералното класиране демонстрира силно темпо в квалификацията, но в решителната си обиколка остана зад Рафаел Камара, Тасанапол Интрафувашак и Алекс Дън.

Белгийската писта "Спа" е най-дългата в календара на Формула 2 - 7 км и 4 метра. Още в началото на състезанието пилотът на "Кампос Рейсинг" успя да спечели две позиции преди първия завой в надпреварата и се нареди на пето място в колоната.