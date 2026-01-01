Българският пилот Никола Цолов сътвори истински фурор на легендарната писта Силвърстоун, завоювайки феноменална победа в спринтовата надпревара от седмия кръг на сезона във Формула 2. Състезателят на Кампос Рейсинг направи перфектно състезание, като стартира от шеста позиция, но с агресивно и зряло каране успя да пречупи всички съперници по пътя към най-високото стъпало на почетната стълбичка, предава Gong.bg.

Драмата в Южна Англия започна още на старта, където лидерът в шампионата Габриеле Мини потегли от първа позиция, а до него на първа редица застана Ритомо Мията от екипа на Хайтек. Никола Цолов обаче направи феноменален старт и веднага спечели цели три позиции, изкачвайки се до третото място. В същото време Мията се срина до четвъртото място, пропускайки пред себе си Рафаел Вилагомес и българския ас, докато Мини запази лидерството. Малко след това на пистата трябваше да излезе кола за сигурност заради инцидент на главната права, при който Джон Бенет спря след сблъсък с Монтоя и Херта.

След подновяването на борбата и активирането на системата DRS, Цолов демонстрира страхотно темпо и веднага започна да притиска движещия се на втора позиция Вилагомес. Родният пилот предприе изключително смела и ефектна маневра от външната страна на завоя Стоу, с която узакони второто си място и започна да преследва лидера Мини, който по това време имаше аванс от около секунда и половина.

Българинът вдигна сериозно оборотите и осем обиколки преди края стопи преднината на лидера наполовина. Последва епична и чиста битка гума до гума, в която Мини първоначално успя да се защити. Ключовият момент обаче дойде на завоя Лууп, където италианецът блокира гумите си под напрежение. Никола Цолов не чака втора покана, приближи се максимално и с перфектно използване на DRS на правата Уелингтън осъществи решителния изпреварващ маньовър.

До края на дистанцията Цолов не изпусна контрола и пресече финалната линия като победител. Габриеле Мини трябваше да се задоволи с второто място, а челната тройка допълни Рафаел Вилагомес. В зоната на точките зад тях се наредиха Куш Маини, Тасанапол Интрафувасак, Дино Беганович, Роман Билински и Джошуа Дюрксен.

С този триумф Никола Цолов записа своята пета победа от началото на кампанията. Успехът на Силвърстоун е поредното доказателство за огромното израстване на българския пилот, който показа, че притежава нужните качества и хладнокръвие, за да побеждава директните си конкуренти за титлата дори в най-напрегнатите ситуации на пистата.