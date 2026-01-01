Президентът на Република Молдова Мая Санду заяви в интервю за предаването „На 360 градуса“ по Телерадио Молдова, че докато някои дронове навлизат във въздушното пространство на страната случайно, други се изпращат умишлено, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Смятам, че някои попадат тук случайно, докато други пристигат, защото са изпратени – и то не само в нашето въздушно пространство, но и в това на други държави в региона. Виждали сме това и в Румъния, и в Полша. Следователно, съдейки по траекториите на дроновете, можем да направим разлика между онези, които са изпратени умишлено, и онези, които са се озовали тук случайно. И в двата случая тези дронове нарушават въздушното пространство на страната ни. И в двата случая те представляват опасност за хората, а единствената страна, виновна за това, е Руската федерация, която започна тази война (войната с Украйна – бел. ред.)“, коментира в ефир Мая Санду.

В интервюто, цитирано и от румънската медияДиджи24, тя изрази мнение, че единственият ефективен отговор не е непременно от дипломатическо естество, а по-скоро включва оказване на по-голяма подкрепа на Украйна в отбраната ѝ срещу Русия.

„Най-важните неща, които могат да се направят, за да се спрат тези дронове – било то в Република Молдова, в Украйна или където и да било другаде – са да се помогне на Украйна и да се гарантира, че тя ще успее в тази война. Разбира се, можем да изпращаме протестни ноти, можем да връщаме дипломати по домовете им, но за съжаление това не променя политиката на Русия“, отбеляза Мая Санду.

Президентът коментира и скорошното разследване на „Ню Йорк Таймс“, в което Република Молдова е определена като втора по важност цел за Кремъл след Украйна, като подчерта, че то потвърждава отдавна изказваните от държавните институции твърдения – че Русия се стреми да използва територията на страната за дестабилизиране на Украйна и ЕС.

„Не мисля, че това е нещо ново. Ние, както и държавните институции, говорим за тези планове на Русия. Русия се меси навсякъде. Ние представляваме интерес за Русия най-вече с оглед на войната в Украйна, тъй като тя би искала да нанесе удар по Украйна откъм нашата територия – от нашата граница, а същевременно ние бихме могли да послужим като плацдарм към Европейския съюз“, смята тя.

В хода на интервюто Мая Санду коментира още, че през последните години Република Молдова значително е намалила зависимостта си от Русия в три ключови области: търговия, парични преводи и енергетика.

„Търговската зависимост на страната от руския пазар е спаднала от над 30 процента през 2010 г. до едва 2-3 на сто в момента. Освен това паричните преводи от Русия, които съставляваха повече от половината от общия им обем за Молдова в периода 2012-2014 г., сега са пренебрежимо малко“, информира тя.

По думите ѝ през последните години страната е успяла да намали и дори да премахне зависимостта си в енергийния сектор.

„Смятам, че това беше най-сериозната форма на зависимост, тъй като всеки път, когато Кремъл не одобряваше събитията в Кишинев, спираше доставките на природен газ и оставяше страната на тъмно. Днес Русия вече не може да ни изнудва“, подчерта Мая Санду.