Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще излязат на протест в Бургас на 5 октомври с искане агенцията да запази статута си на самостоятелна административна структура. Демонстрацията ще се проведе пред сградата на Областната администрация в крайморския град, съобщиха от Синдикален регионален съюз "Подкрепа".

В декларация от 1 октомври на Конфедерация на труда "Подкрепа" служители на агенцията по рибарство поискаха оставката на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски поради направено от него изявление по Българското национално радио, излъчено на 28 септември 2026 година и касаещо сливането на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

На 10 септември министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на ИАРА с друга структура контролът по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен.

По думите му целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация. Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на ИАРА, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена.

Протестът в Бургас е за 12:00 часа. Протест на служители на ИАРА е предвиден и за 7 октомври пред Областната администрация в Кърджали.