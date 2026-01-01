Столичанин е задържан след опит да избегне полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 04:10 ч. тази нощ в района на бившия „Винпром“ в Перник служители на реда направили опит да спрат за проверка лек автомобил „Шкода“ със софийска регистрация. Водачът не се подчинил и продължил по вътрешноградската магистрала в посока към столицата. Последвали още няколко опита автомобилът да бъде спрян, но шофьорът продължил движението си с висока скорост.

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Малко след напускането на територията на Перник той бил установен. Зад волана бил 22-годишен столичанин, познат на органите на реда, но неосъждан. При проверката за алкохол техническото средство отчело 1,79 промила в издишания въздух.

На място пристигнали служители от Шесто РУ при СДВР, които продължават работа по случая съгласно териториалната компетентност.