Полицията във Видин е иззела 79 туби с перилни препарати, обозначени със защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Видин.

На 1 октомври служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел „Разследване“ и Районното управление във Видин предприели действия по получена информация за престъпление срещу интелектуалната собственост.

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В рамките на образувано досъдебно производство полицаите извършили претърсване в имоти във видинския квартал „Нов път“.

В къща, обитавана от 29-годишен мъж, били открити и иззети 79 пластмасови туби с различна вместимост, съдържащи перилни препарати за бита. Опаковките били обозначени с надписи и лога на известни търговски марки.

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По първоначални данни препаратите били съхранявани в имота с цел търговска дейност без съгласието на притежателите на изключителните права върху съответните марки, посочват от ОДМВР-Видин.

Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.