Полицаи установиха 600 литра фалшиви почистващи препарати в търговски обект на територията на Областната дирекция на МВР – Смолян.

На 8 юни 2026 г. в магазина е установено предлагането за продажба на перилни препарати, обозначени със защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

Установено е извършване на търговска дейност с продукти, имитиращи оригинални перилни и почистващи препарати от защитени търговски марки.

В хода на проведени процесуално-следствени действия, са иззети около 400 кг прах за пране и приблизително 600 литра перилни и почистващи препарати в различни разфасовки.

Образувано е досъдебно производство.