Пожар обхвана около 180 000 кв. м площ в пшеничена нива в землището на село Голямо Ново, община Търговище. Благодарение на бързата намеса на екипи на районната противопожарна служба са спасени 40 декара неожънати посеви и 800 декара смесена гора, съобщиха от ОДМВР – Търговище.

Инцидентът е възникнал вчера около 15:13 часа по време на жътва в блок, разположен в камениста местност край селото. На място първоначално са реагирали служители от група „Държавен противопожарен контрол“ към РСПБЗН – Търговище, а малко по-късно са пристигнали и още няколко противопожарни екипа с два пожарни автомобила, водоноска и специализиран автомобил за гасене на горски пожари.

От засегнатата площ 130 декара са били стърнище. Въпреки мащаба на пожара, огнеборците са успели да ограничат разпространението на огъня. Унищожени са около 10 декара пшеница, няма пострадали хора.

От ОДМВР – Търговище съобщават още, че през вчерашния ден екип на РСПБЗН – Търговище е реагирал на сигнал за изтичане на газ от бутилка в кухня на жилище в областния град. Газовата бутилка е била своевременно изнесена и обезопасена, без да се стигне до инцидент.

На 8 юли екип на РСПБЗН – Попово е потушил пожар в избено помещение на къща в село Ковачевец, община Попово. Огънят е унищожил дрехи, хранителни продукти и домакинско имущество, но благодарение на бързата намеса на пожарникарите е предотвратено разпространението му към две сгради. По първоначални данни вероятната причина за пожара е късо съединение във фризер, намиращ се в избеното помещение.