Пожар е възникнал в землището на боляровското село Камен връх. Сигналът е постъпил днес в 13:35 часа. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора в посока село Камен връх, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Около 1300 декара е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна

Между селата Денница и Камен връх е регистрирано силно задимяване, което създава риск за населението. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа.

Задействана е системата BG-ALERT, съобщиха от Областната администрация – Ямбол.

Пожарникари и доброволци гасят пожар край село Дъбрава (СНИМКИ)

В гасенето участват дежурни екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол със специализирана техника. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители. На място има полицейски екипи.

Заради задимяването временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Към момента няма данни за пострадали хора, посочиха от полицията.

Заради бушуващия пожар, жителите на село Камен връх, са установени, предупредени и има готовност за евакуацията им, ако се наложи. Към момента няма засегнати имоти, правят се просеки със земеделска техника, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Към момента няма опасност за населението. Това съобщи областният управител Георги Чалъков. Задействани са всички институции, които имат отношение към ситуацията. Предприети са необходимите действия за овладяването ѝ и координацията между службите продължава, каза Чалъков.

Потърсена е помощ от въздуха, както и е осигурена верижна техника от „Мини Марица-изток“. Областният управител увери, че ситуацията се следи постоянно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки. Община Болярово обяви бедствено положение.