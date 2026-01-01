„Да, обучавани са руснаци у нас и са стреляли, но през 2019 година преди ковид пандемията“. Това заяви в ексклузивно интервю в Телеграфно подкастът експертът по национална сигурност доц. д-р Христо Тутунаров.

Той разкри всички подробности от първо лице, тъй като е работил с фирмата „Алфа метал“, която държи и полигона край Габрово. Най-интересното е, че според експерта, който е и преподавател в УНИБИТ, информацията е подадена от австралиец, включил се в средата на обучителен курс, който изобщо не пасвал на профила на желаещите да се научат да боравят с оръжие и да тренират тактика. Най-вероятно въпросният чужденец е бил шпионин, предположи Тутунаров, като допълни, че представители на доста приятелски държави имат свои хора, които добиват информация.

ДАНС

Руснаците са били малка част от широка палитра националности, минали през български полигони - има японци, израелци, американци, охраната на казахстанския президент. За Тутунаров най-големият престиж на центъра са именно израелците, защото обикновено българи ходят да се учат при Мосад, а не обратното. На въпроса как се удостоверява самоличността на чуждестранните курсисти отговорът му е, че процедурата е рутинна. Изисква се документ за самоличност, вписване в регистър, често и видеозаснемане. Имената на чуждестранните курсисти, без значение от коя държава, се подават към съответните национални структури за сигурност и се проверяват, включително и към ДАНС. Такъв тип центрове, обяснява той, по презумпция са в пряка връзка със службите - по линия на разрешителни, лицензи и надзор.

Загадъчният

Един от най-любопитните моменти е предполагаемият източник на информацията - австралиец, дошъл на обучение сам, в период, в който в центъра е имало и украинска група. Държал се е неестествено, което е направило впечатление на един от инструкторите. На тези курсове според експерта идват два типа хора - сериозни любители с над средните възможности и хора, които ще работят в частни военни компании. Австралиецът не се вписвал в нито един профил. Най-вероятно става дума за разузнавателна дейност - интерес към нивото на обучение, обстановката и групите или жаргонно казано, шпионин, допълни Тутунаров.

Герои

Онова, което видимо го жегва, е човешката страна. Голяма част от тези инструктори са българи, защитавали националния интерес, според него със заслуга за членството ни в НАТО, включително за военни действия по време на мисиите в Ирак, отличени и от американската армия. И точно те, казва той, се събуждат обвинявани от парламентарната трибуна, че обслужват чужди интереси.

Телеграф

Риск

Най-големият риск за България според доц. д-р Тутунаров ще дойде догодина на Евровизия. Това е високорисково събитие, за което вече се предвиждат мерки, включително защита от дронове на определен периметър, заяви той. Именно там, а не толкова по фронтовата линия, България трябва да е нащрек за подкрепяща роля в чужда операция, за второстепенно лице на наша територия или за отклонен трафик, обясни експертът.

Какво още сподели за полигона на „Алфа метал“, за дроновете и може ли 19-годишен геймър, минал курс, да унищожи танк с $5 млн., както и защо са го арестували в Турция, гледайте в YouTube канала ни Телеграфно подкастът.