Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, заканил се с убийство спрямо съсед и стрелял по него с газов пистолет в София, съобщиха от обвинението.

На 22 септември пред блок в жк. "Овча купел", обвиняемият се заканил с убийство на свой съсед, като му казал: "аз тебе ще те убия".

Мъж стреля с пистолет в центъра на Ямбол

След това обвиняемият насочил газов пистолет срещу мъжа и стрелял два пъти, като при единия изстрел прострелял пострадалия във врата.

До инцидента се е стигнало след спор между двамата мъже, които са съседи, а 7-годишното дете на пострадалия става свидетел на деянието.

Мъжът е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.