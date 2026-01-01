Жителите на турския мегаполис Истанбул губят по около 120 часа в задръствания всяка година, а натовареното движение в турските градове струва на Турция до 60 милиарда долара годишно, сочи нов доклад, разглеждащ транспортните проблеми на страната, съобщава сайтът „Дейли сабах“.

Докладът, изготвен от професор Садетин Йоктен от Центъра за градско планиране към истанбулската община Есенлер, установява, че проблемите с трафика в страната са многостранни, вариращи от поведението на шофьорите и осведомеността за трафика до капацитета на пътищата, паркирането, контрола и градоустройството. Докладът се основава на теренни изследвания с участието на близо 3000 души, включително пътни полицаи, шофьори, представители на автошколи, общински полицаи и мотоциклетни куриери от четири турски града - Истанбул, Анкара, Ескишехир и Малатия.

Според доклада към 2026 г. жителите на Истанбул губят приблизително 120 часа на човек годишно в трафика, което води не само до загуба на физическо време, но и до финансови загуби заради забавянията на логистичните операции и доставките на храна, по-високите разходи за гориво и замърсяването на околната среда. Докладът отбелязва още, че според изчисленията на експертите заради натоварения трафика в големите градове Турция губи по около 50-60 милиарда долара годишно.

На този фон експерти, цитирани в доклада, отбелязват, че в момента в Турция има средно по 200 автомобила за всеки 1000 граждани, което е значително под средните нива от 400 автомобила на 1000 души и 700 автомобила на 1000 души в ЕС и САЩ. По думите им, ако турските граждани „догонят“ европейските нива, проблемите с трафика и финансовите загуби може да се задълбочат значително.

Около 55 процента от участниците в движението в Турция определят невниманието на шофьорите, умишлените нарушения на правилата за движение и липсата на осведоменост за трафика като основни фактори за натовареността на движението по турските пътища, сочи още докладът.