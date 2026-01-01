Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойка с кандидата за президент Александър Томов за изборите на 25 октомври. Причината е установено при проверка обстоятелство, че гражданството на Инджов по рождение е било „съветско“.

Томов и Инджов бяха регистрирани от партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ с решение на ЦИК от 22 септември. Още тогава комисията посочи, че регистрацията се извършва при неприключила процедура по проверка на кандидатската листа.

Два дни по-късно в ЦИК е постъпила информация от ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според справката за Инджов е установено, че придобитото от него гражданство по рождение е „съветско“.

ГРАО трябва да провери гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

В акта му за раждане, съставен на 4 октомври 1962 г. в Карлово, има отбелязване, че въз основа на молба на родителите му от следващия ден детето приема съветско гражданство, посочват от ЦИК.

Според комисията по този начин не е изпълнено изискването за българско гражданство по рождение, предвидено за кандидатите за президент и вицепрезидент.

Затова ЦИК обявява регистрацията на Инджов за недействителна. Решението трябва да бъде изпратено незабавно на „Българска социалдемокрация – Евролевица“. То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.