Около 190 килограма тютюн и машина за рязането му са открити при полицейска операция срещу контрабандата с акцизни стоки в пловдивския квартал „Столипиново“. За нелегалната дейност е задържан млад мъж.

Операцията е проведена вчера. При претърсване на жилищна постройка разследващи от Шесто районно управление открили около 170 килограма тютюнева листна маса, машина за рязането ѝ и електронна везна.

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При процесуално-следствените действия били иззети и още около 20 килограма нарязан тютюн.

Заподозреният е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

Предстои материалите по разследването да бъдат докладвани в прокуратурата.