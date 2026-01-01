Полицията в Пловдив иззе 7400 безакцизни вейпа и разкри незаконна работилница за преработка на тютюн при две полицейски операции, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Пловдив.

Късно вечерта в петък служителите на реда в Първомай предприели действия след придобита оперативна информация за организирано транспортиране на голямо количество нелегални продукти на тютюневата индустрия.

След спецакция: Иззеха контрабандни цигари в Раковски (СНИМКА)

В хода на спецакцията екипите спрели товарен микробус, в чието багажно отделение открили 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип „вейп“, без български акцизен бандерол.

МВР

Криминално проявеният и осъждан водач - столичанин на 68 години, е задържан в рамките на започнатото досъдебно производство. Заедно с него са арестувани и други двама мъже - чужденци на 41 и 39 години, осигурявали с лекия си автомобил безпрепятственото придвижване на буса. Срещу по-възрастния, който е бил зад волана, е образувано бързо производство за шофиране под въздействие на кокаин.

В неделния ден, при подобна специализирана операция срещу контрабандата с акцизни стоки, униформени от РУ-Асеновград предприели проверка в частен имот в село Златовръх. В помощна пристройка била установена домашна работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна.

МВР

При претърсването са иззети около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция, както и 100 литра течност със специфичен мирис на спирт. Със заповед по Закона на МВР 61-годишният криминално проявен и осъждан собственик е бил задържан в рамките на образувано бързо производство.

Резултатите от двете акции са докладвани в Районна прокуратура, работата по случаите продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващите прокурори.