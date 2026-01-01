Жители на община Елин Пелин и засегнати райони на Столичната община ще излязат на протест във вторник, 18 август. Акцията е насрочена за 16:00 часа на площада пред Община Елин Пелин и е свързана с инвестиционно предложение за изграждане на инсинератор за изгаряне на RDF отпадъци.

По същото време в сградата на общината е планирана среща с инвеститора "Он Енерджи“ за обсъждане на проекта. Според организаторите срещата е предназначена за кметове и общински съветници и няма да бъде отворена за граждани, съобщава агенция „Фокус“.

Инвестиционното предложение предвижда съоръжението да преработва чрез изгаряне до 200 000 тона RDF гориво годишно. Протестиращите се противопоставят на проекта заради опасения за въздействието върху здравето на хората и околната среда. Те настояват местната власт да спре проекта и да постави на първо място защитата на населението.

"Няма да позволим да тровят здравето ни, за да спечелят от горене на боклук! Вече се свързахме със специалисти в областта на енергетиката, екологията, екологичното право и химията и всички те са единодушни, че безопасно за населението горене на отпадъци не съществува. Затова и ще се борим до край да спрем този проект! Готови сме да затваряме пътища и да си търсим правата по всички предвиждания на закона! Няма да спрем докато не отървем общината си от тази заплаха!", заявяват организаторите на протеста.

Жителите поставят под въпрос и произхода на необходимото за съоръжението RDF гориво, тъй като по думите им община Елин Пелин не произвежда количества, достатъчни за предвидения капацитет.