Патрулка се вряза в стъклена витрина на оптика в Бургас.

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Полицаите са извършвали преследване на криминално проявено лице. Нанесени са материални щети.

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Обектът е разположен на пешеходната улица „Алеко Богориди“ в центъра на града.

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Пред сградата на Областната дирекция на МВР се проведе брифинг на началника на Отдел „Охранителна полиция и КАТ“-Бургас комисар Димитър Дачев.

Задържан е криминално проявен 31-годишен мъж. Той е бил издирван от Районното управление в града. Инцидентът е станал тази сутрин в 3:40. За щастие е нямало пешеходци и движение. Унифоремните засичат мъжа и решават да го проверят.

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Мъжът тръгва с велосипед и последва гонката по няколко улици на града. Той е криволичил пред полицейския автомобил и е правил опити да избяга.

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В един момент той е загубил контрол над велосипеда и се е блъснал в контейнер за смет, като е паднал. Униформените, в опит да не реализират контакт с лицето и да не го блъснат, извършват рязка маневра и се удрят в търговския обект.

Мъжът е бил издирван за кражби. По случая се води разследване.