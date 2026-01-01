41-годишна жена е задържана за домашно насилие, след като ударила с капак от тенджера по главата 77-годишна жена в исперихското село Тодорово. Това съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 19:10 часа на 29 септември от 47-годишния син на пострадалата. По данни на полицията между възрастната жена и 41-годишната жена, с която мъжът живее на семейни начала, избухнал скандал.

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По време на разпрата по-младата жена нанесла удари с капак от тенджера по главата на 77-годишната.

Извършителката, която е криминално проявена и осъждана, е задържана в РУ-Исперих. На пострадалата са разяснени правата ѝ по Закона за защита от домашното насилие.

По случая е образувана проверка.