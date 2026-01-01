Има ли някой, който не знае в кои случаи се ползва телефон 112?

Оказва се, че много от обаждащите се на спешния номер го ползват да търсят решения на проблеми от различно естеството. Често обажданията са за неработещи светофари, проблеми с електрозахранване, водоподаване, битови проблеми, нарушена пътна инфраструктура.

В област Шумен за изминалата 2025 година чрез телефон 112 са приети над 20 000 сигнала от всякакво естество, средно над 50 на дежурство. И ако голяма част от тях са били в случаи на реална заплаха за живота, здравето, безопасността и имуществото на хората, има и такива, които оперативните дежурни поставят в графа „други“, съобщиха от ОД на МВР.

По време на всяко дежурство се получават поне по няколко сигнала, които нямат спешност, а поне един от тях изобщо не е от компетентността на полицията.

Такива са случите в които музикант се обадил на спешния телефон, обяснил, че наближава 23:00 часа и помолил да бъде пратен в заведението полицейски екип, който да ги накара да спрат да свирят.

Споделил, че в заведението имало доста почерпени хора, които със сигурност след този час ще ги карат да свирят още. Често се получават обаждания от хора с молба на различни адреси да се пратят полицаи „за сплашване“.

При получени тревожни сигнали за актове на домашно насилие на място подателите искали полицаите само да уплашат този, срещу когото е обаждането. Не са редки случите, в които родители звънят, за да искат съдействие от полицейските служители да направят забележки на децата им, които не искали да се прибират или искали да излизат.

Приемани са обаждания, в които граждани са помолили да отидат на адрес, за да изгонят гости, които не искат да си тръгват. И докато едни искат полицаите да сплашат близките им, други имат доста „сериозни“ проблеми за решаване - мъж услужил на съседа си с тенджера, а той не му я връщал, кози пасли чуждата трева, а жена се обаждала често, за да каже, че иска да ѝ намерят бебе и приятелка.

Смущаващ бил получен сигнал от мъж, който заявил, че негови близки му поставили захар в резервоара и той разбрал, че е така след като опитал бензина, а той бил сладък.

Жена се обадила и настояла в жилището ѝ веднага да отиде полиция, тъй като заварила мъжа си с чужда жена в спалнята им. Сигнали за извънземни са получавани няколко пъти в оперативната дежурна част - всички са „забелязани“ около паметник „Създатели на българската държава“.

Оказвало се, че осветлението към паметника при мъгла за секунди изчезва….Мъж се обадил и се оплакал, че не искат да го приемат за лечение в психиатрично заведение. Обяснил, че е с багажа си отпред и иска да бъде настанен.

И ако полицейските служители се опитват да помогнат с каквото могат на обаждащите се, въпреки че не е в тяхната компетентност, има случаи в които се налагат глоби на хора, ползвали спешния телефон не по предназначение.

На територията на Районно управление-Велики Преслав през 2025 година са съставени 20 акта са установени административни нарушения по Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

По-голямата част от тях са за неверни сигнали за домашно насилие, подавани многократно. Общо 38 са санкционираните за злоумишлени и неверни сигнали в област Шумен.

И ако някой все още мисли, че телефон 112 може да се ползва като телефон на доверието, като телефон, на който можем да си поръчаме такси, защото нямаме ваучер, или да поискаме някаква информация за разписанието на градския транспорт, да помолим за полицаи, които да сплашат мъжа, детето, съседа и някой, когото не харесваме е добре да запомним, че това е телефонът, чрез който хората в нужда търсят помощ от службите за спешно реагиране.

Набира се при инцидент, изискващ незабавна реакция- пожар, тежко пътнотранспортно произшествие, спешно медицинско състояние, престъпление, природно бедствие.