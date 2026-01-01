Германската служба за контрол на въздушното движение е пуснала в експлоатация система за откриване на дронове на главното летище в Берлин, съобщи Министерството на транспорта.

Системата на летище „Берлин-Бранденбург“ е предназначена да открива дронове на ранен етап в зоните за кацане и излитане и да предупреждава съответните власти за потенциални рискове за въздушното движение, посочи министерството.

„Вземаме много на сериозно нарастващата заплаха, която представляват дроновете около летищата“, заяви министърът на транспорта Щефан Билгер късно във вторник.

Той подчерта, че е било важно да се действа бързо и да се оборудват международните летища в Германия с технология за откриване на дронове.

Мярката е вследствие на многократни наблюдения на дронове в близост до германски летища.

Министерството на транспорта съобщи, че се очаква през годината и други международни летища в Германия да бъдат оборудвани с подобни системи за откриване в зоните за кацане и излитане.

Никое друго германско летище не е регистрирало толкова много наблюдения на дронове през първата половина на годината, колкото „Берлин-Бранденбург“.

Контролната кула на летището е регистрирала 28 такива случая през първите шест месеца, според данни, предоставени от германската служба за контрол на въздушното движение. Това е с едно повече отколкото на летището във Франкфурт, най-голямото в Германия.

В седем от тези случаи летателните операции на „Берлин-Бранденбург“ е трябвало да бъдат временно прекъснати.