Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти, че "непоискана подкрепа не се дава". Това стана по време на брифинг на ГЕРБ в Стара Загора.

Кметът на Стара Загора показа оставката си пред Борисов, поиска и получи вот на доверие (ВИДЕО)

"Ако имаше кандидатпрезидентска двойка от ГЕРБ - нямаше да има скандал. Ако имаше двойка на ГЕРБ - нямаше да се бият помежду си, а щяха да се бият с нас - всичките", каза той.

По думите му кметът на Стара Загора Живко Тодоров не е направил една стъпка "срещу" партията. "За 20 години е научил много от това, което правя аз. Когато Тодоров си дава оставката следващия път за вот на недоверие ще е дали да става премиер или не", каза още Борисов.

По думите му президентът трябва да бъде "обединител на нацията" и да е "абсолютно неутрален".

Припомняме, че по-рано кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че подписва оставката си и поиска, а след това получи вот на доверие от партията.

"Винаги оставката съм си я носил в задния джоб, искам от вас вот на доверие днес", каза той и показа подписаната оставка. По-късно той получи единодушно доверие и подкрепа.

Борисов приветства връщането на мощите на цар Самуил в България, но заяви, че трябва да е ясно какво дава страната ни в замяна.

„Аз съм водил преговори за тях, първите - още когато Костас Караманлис беше премиер. След това с Андонис Самарас, с Алексис Ципрас и с Кириакос Мицотакис“, каза Борисов.

По думите му през годините винаги е ставало въпрос за това какво ще бъде разменено. Той посочи, че още при първия му кабинет е била създадена комисия, която да оцени възможните варианти.

Борисов поздрави за връщането на мощите, но заяви, че иска да знае какво ще даде България в замяна. „Аз ги поздравявам, ако могат мощите да ги докарат, но пак искам да знам какво ще дадем. А точно това и никой не знае“, каза Борисов и допълни „Може да не е изгодно за България, но нека е справедливо“.

Според него при предишните преговори са били обсъждани няколко възможности, но те не са били оценявани като достатъчни от гръцката страна. „Нека този, който го е взел, да го обясни“, каза Борисов за решението.

В изказването си пред партийния актив в Стара Загора Борисов коментира и състоянието на ГЕРБ, като заяви, че партията укрепва структурите си и успява да съчетае опита с нови кадри. По думите му трябва да бъдат извлечени и поуки от допуснатите грешки, сред които той посочи прекомерното навлизане в популизма.

Борисов отправи критики към управлението за финансовата политика, новите кредити и ситуацията с договора с „Боташ“. Той постави въпрос и за решенията, свързани с дизеловото гориво, като заяви, че ГЕРБ трябва да е подготвена с кадри за евентуално следващо управление.

„Искам партията да е готова с нови министри, нови премиери и тогава ще гласуваме“, каза Борисов.

В изказването си Борисов отправи критики към настоящото управление, като заяви, че според него общественото недоволство се увеличава. По думите му действията на управляващите представляват поредица от решения, които натоварват финансово гражданите. Той отправи критики и към данъчната политика, като спомена облагането на домашната ракия и други мерки, които според него „бъркат на хората в джоба“.