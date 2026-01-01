България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Исканата сума е 1,823 млрд. евро.

Искането е изпратено днес, 30 септември, след отчитането на последните 59 етапа и цели по реформи и инвестиции, заложени в Плана, съобщиха от пресцентъра на МС.

Сред тях са конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

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Сред отчетените инвестиции е изграждането на материалната база за STEM среда в страната. Изградени са Националният STEM център и три регионални центъра, както и над 2000 STEM лаборатории в действащи държавни и общински училища.

Модернизирани са над 174 образователни институции, сред които университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития. Включени са и новоизградени детски градини и училища.

Оборудване за над 50 болници и обновяване на социални домове

В сферата на здравеопазването е закупено оборудване за над 50 болници, включително онкологични и педиатрични структури. Изградени са и центрове за мозъчно-съдови заболявания с високофункционално оборудване.

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Реновирани са 25 психиатрични заведения в страната, а 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги са получили оборудване.

Обновени са близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за хора с увреждания. Над 2000 помощни средства са предоставени на хора с трайни увреждания.

Нови влакове и метростанции

По Плана са реализирани и инвестиции в транспорта. За подобряване на железопътните услуги са осигурени 32 електрически мотрисни влака.

В София са изградени три нови метростанции и са закупени осем нови мотриси за метрото.

Над 600 000 души в райони с недостатъчно обслужване, включително селски и слабо населени райони, са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

Инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ

Реализирани са мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. кв. м площ жилищни сгради, както и на над 500 нежилищни и търговски сгради.

Енергийно ефективно улично осветление е обновено в над 100 общини.

Към електроенергийната мрежа са свързани над 5000 MWh батерии, а близо 1500 MW възобновяеми енергийни източници с батерии са присъединени към нея.

Европейската комисия трябва да извърши оценка на петото искане за плащане в срок до два месеца.