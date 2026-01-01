Почти половината от чуждестранните студенти в България се обучават в специалност „Медицина“. През учебната 2025/2026 г. в българските университети и специализираните висши училища се обучават 16,8 хил. чужди граждани, като 46,1% от тях са избрали медицината. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

Общо 197 хил. студенти се обучават в университетите и специализираните висши училища у нас. Българските граждани са 180,2 хил., или 91,5%, а чужденците са 16,8 хил.

Най-много са студентите от Гърция – 17% от всички чуждестранни студенти. Следват тези от Обединеното кралство с 13,6%, Украйна с 12,4%, Германия с 8,9% и Италия с 5,7%.

Изборът на специалност сред чуждестранните студенти е силно концентриран в здравеопазването. Общо 59,8% от тях се обучават в тази област.

Близо 50 хил. души са се дипломирали

През 2025 г. в университетите и специализираните висши училища са се дипломирали 48,1 хил. души. От тях 24,2 хил. са придобили степен „бакалавър“, а 23,9 хил. – „магистър“.

Най-много са завършилите в областта „Бизнес и администрация“ – 23,1% от всички дипломирани. Следват „Образование“ с 15,5%, „Здравеопазване“ с 9,4%, „Технически науки и технически професии“ с 9% и „Науки за обществото и човешкото поведение“ с 8,8%.

В частни учебни институции се обучават 23,1 хил. студенти, или 11,7% от всички учащи в университети и специализирани висши училища.

Какво показват данните за колежите

В колежите за степен „професионален бакалавър“ се обучават 5823 студенти, като 90,8% от тях са български граждани.

През 2025 г. тази степен са придобили 1542 души, като жените са 66,1%. Най-много са дипломираните в областта „Здравеопазване“ – 733 души, или 47,5%.

Следват „Бизнес и администрация“ с 210 дипломирани, „Технически науки и технически професии“ със 191, „Персонални услуги“ със 132 и „Образование“ със 106 души.

Всеки трети чуждестранен докторант е от Китай

Към 31 декември 2025 г. в България се обучават 5936 докторанти. Жените са 52,2%, а 3846 души, или 64,8%, са в редовна форма на обучение.

Повече от половината докторанти – 57% – се обучават в област София (столица). Следват Пловдив с 11,8%, Варна с 9,4% и Велико Търново с 6,1%.

Чуждестранните докторанти са 715, или 12% от всички. Най-голям е делът на тези от Китай – 35,7%. Следват Германия с 12,7% и Гърция с 11,7%.

През 2025 г. докторска степен са придобили 1238 души, от които 663, или 53,6%, са жени. Най-много са дипломираните в областта „Здравеопазване“ – 169 души, следвани от „Науки за обществото и човешкото поведение“ със 148 и „Бизнес и администрация“ със 128 души.

НСИ отбелязва, че от учебната 2023/2024 г. използва изцяло данни от административните регистри на Министерството на образованието и науката. Затова сравненията с данни от по-ранни години не са коректни.