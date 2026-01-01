Предстои да се обсъди и гласува отварянето на финансовия резерв на Касата, каза пред журналисти след заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Владимир Даскалов, управител на институцията, запитан за изпълнението на бюджета на НЗОК за тази година. Бюджетът на Касата беше приет през лятото, Националният рамков договор беше подписан през септември и сроковете са максимално скъсени, но това не ни пречи да наваксаме времето, което ни е необходимо за административните процедури, каза още д-р Даскалов. Особено ни е важен механизмът за възстановяване на средства от фармацевтичните фирми, по който очакваме сериозни постъпления, допълни той.

Анализът показва, че бюджетът ще бъде изпълнен и не се очакват отклонения, но ако има, те ще бъдат компенсирани за сметка на резерва, каза Здравко Шушков, подуправител на НЗОК. По думите му се очаква в бюджета на НЗОК да постъпят повече от 300 млн. евро от отстъпките, които фармацевтичните компании дават на Касата.

Надзорниците разрешиха сключване на договори по изключение за някои болници, предоставили мотивирано искане за договорите, тъй като имат недостиг на специалисти по определени клинични пътеки. Най-голям е недостигът на специалисти по анестезиология и реанимация. Бяха удовлетворени исканията на болници в отдалечени райони – Пещера, Ардино, Ямбол, като има сключени и договори по изключение за детската болница в София, в която е имало нужда от двама специалисти по пневмология и фтизиатрия. По изключение е сключен и договор за един хирург в Специализираната болница за активно лечение по ендокринология в София.

По време на заседанието е направено предложение от д-р Стойчо Кацаров, представител на пациентските организации в Надзорния съвет, да се обсъди принципът за разрешаването на договорите по изключение, защото те стават все повече, каза още д-р Даскалов.

Проверката на НЗОК в Районната здравна каса в Пловдив още не е приключила, посочи д-р Даскалов. По думите му предстоят внезапни проверки и в други районни здравни каси. Той обясни, че се работи върху въвеждане на кръстосан контрол в реално време, който ще бъде внедрен, а това означава, че Касата няма да плати докато не получи адекватно обяснение защо е спряна процедурата през контрола. По думите му сега се получава така, че Касата плаща, а след това прави проверка и евентуално установява неправомерно разходени суми.