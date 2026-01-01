Шипките узряват през есента и са ценен източник на витамин С, който допринася за нормалното функциониране на имунната система. Освен това те съдържат антиоксиданти и други полезни вещества, които имат роля за здравето на организма. Въпреки това ползите им често остават подценени.

Шипките привличат вниманието на изследователите и с потенциалния си ефект върху ставите. Според унгарското издание Mindmegette някои проучвания показват, че препаратите на основата на шипка могат да помогнат за облекчаване на болката и сковаността при хора с остеоартрит. Това обаче не означава, че плодът може да замени предписаното лечение.

Защо шипките са полезни?

Шипките са богати на витамин С, който подпомага нормалната функция на имунната система, образуването на колаген и усвояването на желязото. Колагенът е важен за нормалното състояние на хрущялите, костите и съединителната тъкан.

Плодът съдържа и антиоксидантни съединения, включително полифеноли и каротеноиди. Те участват в защитата на клетките от оксидативен стрес.

Шипките осигуряват също витамин А, витамин Е и някои витамини от група В. Чаят и сладкото от шипки са популярни начини за консумацията им, макар че съдържанието на полезни вещества зависи от начина на обработка и приготвяне.

Чаят от шипки не е задължително да се вари. Продължителното излагане на висока температура може да намали съдържанието на витамин С. За да се запази по-голяма част от него, плодовете могат да се накиснат в хладка или студена вода за няколко часа. Важно е обаче да се има предвид, че количеството извлечени вещества зависи от начина на приготвяне.

Как влияят шипките на ставите?

Шипките съдържат биоактивни вещества, които се изследват заради възможното им противовъзпалително действие. Особен интерес представляват прахообразните препарати и екстрактите от плода, които могат да имат благоприятен ефект върху болката и подвижността при някои хора с остеоартрит.

Някои клинични проучвания, проведени в Дания, са установили подобрение в симптомите при част от участниците, приемали препарати от шипка. Резултатите обаче варират, а наличните доказателства не са достатъчни, за да се твърди, че шипките възстановяват износения хрущял или спират развитието на заболяването.

Прахът от шипки може да се добавя към храна или напитки според указанията на производителя. Преди прием на концентрирани екстракти, особено при хронични заболявания или употреба на лекарства, е препоръчително да се потърси съвет от медицински специалист.