Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на наркотични вещества в особено големи размери - фентанил и кокаин на стойност над 260 000 евро.

Според обвинителния акт на 16 май 2024 г. в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“ в лек автомобил, без надлежно разрешително, в съучастие с друго лице, обвиняемата държала с цел разпространение наркотични вещества в особено големи размери – 26 обекта фентанил и 18 обекта кокаин на обща стойност 515 985,60 лева (263 819,25 евро). Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като тя била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК.

Разследването е извършено от 03 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГС да насрочи разпоредително заседание по делото.