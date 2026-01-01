Паметен барелеф на бившия футболист и треньор Ферарио Спасов-Феро беше открит в Ловеч. На 11 ноември се навършиха три години от смъртта на Спасов, който загуби живота си в катастрофа.

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Бе планирано церемонията да се проведе на тази дата, но тя беше изместена с два дни заради обявения в сряда ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ от началото на седмицата.

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Паметният барелеф е поставен по предложение на фондация „Футболни ветерани Ловеч“. Финансирането е с дарения на ловчалии по време на благотворителен „звезден“ мач през септември. Изработката е дело на скулптора Спас Дочев.

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Барелефът бе официално открит от кмета на Община Ловеч Страцимир Петков и почетния президент на фондация „Футболни ветерани“ Петър Хубчев, който е и почетен гражданин на Ловеч.

Сред официалните гости бяха още заместник областният управител на Ловеч инж. Диляна Пиронкова, заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков, близки и роднини на Ферарио Спасов.

Сред присъстващите бяха представители на всички клубове, свързани с професионалната кариера на Феро, както от елита, така и аматьорски отбори.

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Хората и венците показват уважението към личността на Ферарио Спасов като футболист и като треньор, каза в словото си кметът на Ловеч. Когато имаме общи усилия в дадена кауза, нещата се случват в кратки срокове, добави той.

„В последните седмици имахме много поводи да говорим за човека Ферарио Спасов, за футболиста Ферарио Спасов. Аз съм един щастлив човек, защото бяхме и семейни приятели“, каза Петър Хубчев.

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Той отбеляза, че присъствието на толкова и различни футболни хора говори много. „Ще спомена само две имена, според мен постигнали много във футбола в България – Радослав Здравков и Ивелин Попов. Само това, че те са тук, говори какъв човек е бил Ферарио Спасов“, каза още Хубчев.

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От името на семейството благодарности изказа дъщерята на Феро - Ива. „Ние ценим, че баща ми ще бъде близо до тъч линията, както беше до последния си ден. Благодаря“, през сълзи изрече младата жена.

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Игрището за минифутбол на градския стадион в Ловеч с решение на Общинския съвет носи името на футболния спец. Именно на този терен кипи футболният живот на града - тренират подрастващите и се играят силни турнири.

В началото на церемонията бе отслужена заупокойна молитва от отец Вениамин, а финалът бе поставен с песен за Феро по текст на спортния журналист Цветомир Йотов.