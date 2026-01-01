Пътят между курорта Слънчев бряг и Варна е затворен за движение заради преобърнал се тежък кран на прохода към Обзор. Инцидентът е станал снощи, а днес се извършват действия по изтеглянето на машината от пътното платно, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Кранът е с тегло около 40 тона и при инцидента се е преобърнал на една страна върху склон. Заради необходимостта от специализирана тежка техника за неговото изтегляне и обезопасяване на района движението по пътя е преустановено.

Пътят е затворен и в двете посоки, като ограничението е въведено от кнтролно-пропускателния пункт „Кошарица". Пътят ще остане затворен до приключване на работата и освобождаване на пътното платно. След изтеглянето на крана и осигуряване на безопасни условия пътят ще бъде отворен.