Два изтребителя F-16 на румънските Военновъздушни сили бяха вдигнати по тревога снощи след засичането на неидентифицирани въздушни цели в Черно море. Инцидентът наложи издаването на предупреждение за населението в северната част на окръг Тулча. Инцидентът е поредният от серия подобни събития, които подчертават повишеното напрежение и необходимостта от засилена бдителност по източния фланг на НАТО след началото на руската инвазия в Украйна.

Реакция на отбраната и предупреждение за населението

Според официално съобщение на румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от агенция Аджерпрес и БТА, два изтребителя F-16 са били незабавно изпратени за патрулиране и изясняване на ситуацията. Целите са били локализирани източно от украинския Змийски остров, в непосредствена близост до румънското въздушно пространство.

Като превантивна мярка за защита на цивилното население, властите са активирали системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert). Чрез нея е изпратено предупреждение до жителите в северната част на окръг Тулча, граничещ с Украйна.

Край на тревогата без регистрирани нарушения

Въздушната тревога е била прекратена в 21:15 ч. местно (и българско) време. От Министерството на националната отбрана са потвърдили, че след извършените проверки не са регистрирани прониквания в националното въздушно пространство на Румъния.

Тези действия са стандартна процедура на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing).