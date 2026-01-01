От днес Синдикатът на административните служители (САС) „Подкрепа“ организира едночасови ефективни стачки в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорциите във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“. Акциите ще продължат до 1 декември.

В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.

София

Служители на Агенцията за социално подпомагане в район "Люлин" в София излязоха на едночасова стачка от 10:00 до 11:00 часа пред работните си места с искания за достойно заплащане. Те носеха плакати "Няма да търпим подигравка с труда ни!" и "Искаме достойно заплащане! Не илюзии".

Колегите са крайно възмутени от това, че правителството оценява техния труд на едва 5% увеличение и то за втора поредна година, каза председателят на САС "Подкрепа" Кремена Атанасова пред дирекцията "Социално подпомагане" в район "Люлин" в София. Искаме увеличение с твърда сума от 350 евро на човек като антиинфлационна мярка, защото всички пазаруваме и знаем какви са цените в магазините, каза Атанасова. Освен това тя посочи, че социалните работници искат нормативни промени, с които да бъде възстановена справедливостта - да бъде възстановен клас "прослужено време", от който са лишени от 2012 г.

Искаме да получават ваучери за храна, така както останалите работещи, да имат възможност да работят на втори трудов договор и държавата да покаже, че ги уважава, защото това са хората, които трябва да изпълняват нейните политики на терен, каза още председателят на САС "Подкрепа". Тя отбеляза, че средната заплата за социалните работници е около 1100 евро, но в момента се назначават новопостъпилите колеги на брутна заплата в рамките на 750 евро и след удръжките тези колеги получават по 570-580 евро чиста заплата за работници с висше образование, които са на терен в студ, в мраз, в пек и в дъжд.

На въпрос какво следва, ако не бъдат чути, Кремена Атанасова отговори, че синдикатите имат малко механизми, с които могат да упражнят натиск и един от тях е ефективната безрочна стачка. Надявам се на разум, надявам се на справедливост в бюджетната комисия, народните представители да чуят справедливите искания на колегите и между четенията на бюджета да предложат вариант, в който тези хора да разберат, че техният труд има значение и е важен, допълни Атанасова.

Варна

Социалните работници във Варна излязоха на едночасов протест. Хората издигнаха плакати с искания за повече справедливост и уважение към труда им. Дочка Паскова, председател на синдикалната структура на „Подкрепа“ в дирекцията на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в крайморския град, каза, че колегите ѝ настояват да получат по 350 евро увеличение на възнагражденията си от 1 януари. Служителите искат да бъде възстановено и изплащането на средства за очила за коригиране на зрението, което е правено, но само еднократно в системата на АСП през 2023 г. Паскова каза, че трудът на социалните работници е изключително натоварен и стресиращ, те са в постоянен контакт с хора, вземат решения за съдбите на клиентите си и напрежението е огромно. На този фон средната брутна заплата в АСП е около хиляда евро, каза Паскова.

Като несправедливо хората отчитат и това, че работещите в АСП не са държавни служители и са лишени от възможността да получават средства за прослужено време и стаж. Няма как да искаме в системата да влизат млади хора, след като стартовата заплата е 750 евро, каза Паскова.

Най-новият член на екипа Димитрина Китанова каза, че е с две магистратури, а нетната ѝ заплата през октомври е била 664 евро. Тя уточни, че е избрала тази професия, тъй като ѝ харесва и може да помага, но мотивацията ѝ далеч не съвпада със заплащането.

Филис Зекирия допълни, че е започнала работа в системата през 1997 г., след спечелен конкурс. С 33 години трудов стаж нетната ми заплата е около 900 евро, това е смешно и тъжно, каза служителката. Тя бе подкрепена и от Стилияна Стоянова и Галина Кирякова. И двете са със сериозен стаж в системата, но заплатите им са чисто около 900 евро. „Работила съм в трите отдела на системата, от вече 20 години съм в отдел "Закрила на детето". Работата ми харесва и мога да кажа, че е мое призвание, но възнагражденията не отговарят на напрежението и на непрекъснатите атаки, на които сме подложени“, каза Стоянова.

Стара Загора

Служителите от Регионална дирекция "Социално подпомагане" в Стара Загора излязоха на едночасов протест пред сградата на институцията с искане за по-високи заплати. Стачката е организирана от Конфедерацията на труда "Подкрепа".

„Основното ни искане е да се завишат заплатите с 350 евро на всички работещи, както и да имат по-добри условия на труд в социално отношение“, каза пред БТА Михаил Михайлов, председател на Синдикалния регионален съюз (СРС) „Подкрепа“ в Стара Загора. Той посочи, че обемът на работа в дирекцията е много голям. „Хиляди човешки съдби се решават тук, а работещите са малко. Те са една шепа хора, които са принудени от сутрин до вечер да работят под голямо напрежение“, каза още Михайлов. Синдикалистът допълни, че е важно да бъде възстановено допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит ("клас прослужено време") като гаранция за справедливо отчитане на професионалния опит и дългогодишния труд.

„Нека бъде остойностен техния труд, както и всичките права, които им се полагат“, призова Михаил Михайлов.

Галина Ганева, председател на Синдикална секция „Подкрепа“ към Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора, обясни, че през миналия месец са внесени исканията на работещите към работодателя Агенция „Социално подпомагане“ и към Министерството на труда и социалната политика. Тя заяви, че заложеното увеличение от 5 процента е много малко. „Ние непрекъснато имаме нови задължения, но заплатите ни са твърде ниски. Искаме заплатите ни да бъдат увеличени с 350 евро от 1 януари, защото ако бъдат увеличени само с 5 процента на тези заплати, които имаме, се равняват на 40-50 евро“, каза Ганева.

Протестиращите заявиха, че, ако не бъдат чути са готови на ефективни стачни действия, но това ще бъде решено от стачния комитет. „Днес е ефективна едночасова стачка, но ще видим каква чуваемост ще имаме с управляващите и ще обмислим преминаването към безсрочни ефективни стачни действия“, обясни Михаил Михайлов.

Служителите издигнаха транспаранти с надписи "Не искаме много, искаме заслуженото“. В дирекцията в Стара Загора работят около 70 души.

Велико Търново

Социални работници във Велико Търново протестираха едночасово с искане за увеличение на заплатите с 350 евро. Искаме трудът ни да бъде достойно оценен, каза Теодора Иванова, председател на секция към КТ “Подкрепа“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново.

Сред настояванията на 50-те социални работници, които работят в дирекцията е връщането на класа за прослужено време, защото той дава една постоянна сигурност за нарастване на доходите на всеки човек годишно, според положения труд. По думите й договорените пет процента увеличение на заплащането на труда за следващата година са недостатъчни, защото това означава не повече от 30-35 евро върху сегашната заплата, която не достига до хиляда евро. Тя прогнозира, че ниските заплати може да доведат до сътресение в системата на социалното подпомагане.

Според хората ниските възнаграждения са за социално подпомагане, но правилата, които определят подпомагането не го позволяват. Повечето от служителите са с над 30 години стаж в системата, но младите хора, които постъпват бързо излизат от нея, заради ниското заплащане, посочиха протестиращите. Днес в рамките на един час те посрещаха посетителите в дирекцията с плакати "Подкрепяме хиляди, кой подкрепя над?", "350 евро не са лукс, а 5% са мизерия", "Искаме достойни заплати", а не илюзии" и други. Ако исканията им не бъдат чути, те са готови на следваща стъпка – целодневна протестна стачка.

Перник

Служители на Дирекция „Социално подпомагане“ в Перник се включиха в обявените от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ щафетни национални едночасови ефективни стачни действия. Основното искане на протестиращите е за достойно заплащане на труда им и увеличение на възнагражденията с около 350 евро. Това каза за БТА Любомир Жотев, председател на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ в Перник.

По думите му стачните действия са резултат от продължителни преговори и опити да бъдат защитени интересите на работещите в държавната администрация, чиито задължения непрекъснато се увеличават, без това да е съпроводено с адекватно повишаване на заплащането. „Цялата тази борба продължава вече месеци. Проведохме много преговори, изложихме аргументите си, като най-важното е да защитим труда на тези хора и да им осигурим възнаграждения, които да им позволяват да водят достоен живот“, посочи Жотев.

Той припомни, че първоначално е имало очаквания за бюджет, който да предвижда по-добри условия за работещите в администрацията, но политическата ситуация и липсата на приет бюджет са довели до замразяване на възнагражденията. По думите му предвиденото увеличение от 5 процента е крайно недостатъчно на фона на инфлацията и нарастващите разходи за живот.

Любомир Жотев подчерта, че служителите в социалната сфера имат особено отговорна дейност, тъй като ежедневно работят с хора в затруднено положение и се ангажират със съдбите на български граждани, които се нуждаят от подкрепа. „Това са хората на терен, които се срещат с гражданите и трябва да им помагат. Всяка година правителствата измислят нови дейности и нови задължения за тях, но когато стане въпрос за възнагражденията им, отговорът винаги е, че няма пари. Не може държавата да няма средства за тези хора“, заяви председателят на КТ „Подкрепа“ в Перник.

Според него обявеното увеличение от 5 процента не компенсира реалното поскъпване на живота. Той отбеляза, че наред с разходите за стоки от първа необходимост, домакинствата са изправени и пред очаквано увеличение на данъчната тежест, цените на електроенергията и горивата.

Жотев предупреди, че ако исканията на служителите не бъдат взети предвид, протестните действия могат да прераснат в национална стачка. „Много е цинично правителството да поставя хората в ситуация, в която те са принудени да излязат на стачка. Сега действията са едночасови, но ако проблемите не бъдат осмислени и не се предприемат необходимите мерки, може да се стигне до национална стачка. Има готовност от страна на синдикалните структури, но се надявам да проявим разум и това да не се налага“, каза още той. По думите му работещите в държавната администрация са хората, които осигуряват функционирането на държавата и техният труд трябва да бъде оценен подобаващо.

Във вторник, 1 декември, ще бъде стачката на работещите в НОИ.

Стачните действия ще се проведат поетапно от 23 ноември до 1 декември в София и други градове на страната. Основното искане на синдиката е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.

От „Подкрепа“ настояват за осигуряване на необходимите 54 млн. евро в държавния бюджет за 2027 г., като заявяват, че ще продължат протестните действия до постигане на конкретни решения.

Акциите на САС „Подкрепа“ ще преминат под надслов „Справедливост и равни права“.

Преди дни президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментира, че синдикатът не приема предвиденото увеличение от едва 5 процента на средствата за възнаграждения в бюджетния сектор. По думите му са недостатъчни и средствата за издръжка на отделните администрации.

Добрич

Служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) в Добрич се включиха в националната ефективна стачка на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ с искане за достойно възнаграждение на труда.

„Нашите искания са за 350 евро еднократно увеличение на заплатите, което не е лукс. Това ще компенсира дисбалансите, които са натрупани в системата", каза Анна Петрова, председател на синдикалната секция в дирекцията.

По думите ѝ предложеното увеличение от 5% в бюджета за 2027 г. е недостатъчно на фона на инфлацията и натрупаните дисбаланси във възнагражденията. Служителите настояват също за възстановяване на допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит, както и за равни права и еднакво отношение към работещите в държавната администрация.

„Агенция "Социално подпомагане" (АСП) е с най-ниските възнаграждения от почти всички други държавни администрации. АСП вече не иска да бъде противопоставена на сектори – дали към колегите от Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и други държавни администрации. Искаме достойно възнаграждение“, заяви Петрова.

Стартовата заплата за социален работник е около 740 евро, а средното възнаграждение в сектора е 1050 евро, включително за служители с над 15-20 години стаж, посочи тя. По думите на Петрова тези суми са брутни.

Служителите работят с хора от най-уязвимите групи и са натоварени както с обслужването на граждани, така и с административни дейности, каза Петрова. В периодите на кампании за отпускане на помощи за отопление, винетки и подновяване на социални оценки броят на обслужваните хора достига 300-400 дневно, а обичайно е поне 200.

В териториалната структура работят 46 души, от които 38 социални работници са на първа линия, посочи Петрова. Дирекцията обслужва Добрич, община Добричка с 69 села и община Крушари с 19 села.

Синдикалният представител изрази притеснение и от предстоящите структурни промени в регионалните звена на АСП. Според Петрова оптимизирането на щата може да доведе до допълнително натоварване на служителите и да се отрази на качеството на обслужването.

„Работата ни харесва. Искаме всички да разберат, че ние си харесваме работата, обичаме си я, но искаме достойно заплащане и възнаграждение, а не да ни се подхвърлят трохи и празни обещания“, каза Анна Петрова, която работи в системата от 23 години.