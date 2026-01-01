Дрон, спасители и доброволци издирваха възрастна жена в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 22 ноември вечерта е подаден сигнал от сина на 85-годишна жена от село Шишковци, че майка му е в неизвестност.

Предприети са незабавни издирвателни действия от сформираната е група от служители на Райоббо управление-Кюстендил, служители на Гранична полиция с дрон, спасители и доброволци.

След около 1 час жената е открита паднала в напоителна вада в селото с травми по главата и признаци на измръзване.

Оказана ѝ е медицинска помощ.