Полицията и екипи за защита на животните в Истанбул издирват женска лъвица, забелязана да обикаля покрайнините на мегаполиса. Операцията е съсредоточена в гориста местност край квартал Ускумрукьой, в район Саръйер, в северната част на европейския бряг на града. Животното е локализирано с помощта на термовизионни камери и дронове, след като местен жител подал сигнал на 22 ноември вечерта.

По-късно лъвицата била засечена и от охранителни камери. Кадри с ниско качество, разпространени от турската информационна агенция DHA, показват животното да се движи през затревена местност.

Заснеха сибирски тигър в двор в Румъния (ВИДЕО)

В издирването участват екипи на турската Дирекция по националните паркове, полицията, жандармерията и специализирани ветеринарни лекари. Екипите са оборудвани с термовизионна техника, а основната цел е животното да бъде заловено живо.

„Местоположението на лъвицата е установено и се предприемат необходимите мерки за залавянето ѝ жива“, съобщиха от валийството на Истанбул в публикация в социалните мрежи.

Засега не е установено откъде се е появило дивото животно. Властите не изключват възможността то да е било отглеждано от частно лице и да е избягало от близък имот.

İstanbul'da 'aslan görüldü' ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yeri ormanlık alanda tespit edildi. Milli Parklar ekipleri, hayvanı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/PHw440j8UI https://t.co/6NnZPuPZQT — TRT HABER (@trthaber) November 22, 2026

Кметът на район Саръйер Мустафа Октай Аксу призова местните жители да бъдат предпазливи и да не напускат домовете си.

„Настоятелно молим хората да не напускат домовете си, както за да не пострадат, така и за да не възпрепятстват операцията“, заяви той.

Кметският наместник на Ускумрукьой Шейда Юст също допуска, че лъвицата може да е била отглеждана незаконно в частен имот. По думите ѝ кварталът се характеризира с големи самостоятелни къщи, обитавани предимно от заможни хора, което подкрепя подобна версия, макар засега да няма конкретни доказателства.

Забелязаха стадо диви прасета на един от централните булеварди на Солун

Юст, която живее в района от около 22 години, посочи, че през годините е имало сигнали за маймуни и змии, но това е първият случай на забелязан лъв. Тя потвърди, че животното е било локализирано с помощта на дронове с термовизионни камери и че издирването продължава.

В Турция частни лица нямат право да отглеждат агресивни и хищни диви животни, като лъвове, като домашни любимци или хоби. Подобни животни могат да бъдат настанявани единствено в специализирани обекти, лицензирани съгласно действащото законодателство, като зоологически градини и центрове за диви животни.