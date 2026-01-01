Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) ще има днес извънредно заседание в Синодалната палата. Очаква се на него да бъде решено кога ще се състои опелото на Ловчанския митрополит Гавриил, което вероятно ще е на 24 ноември в Ловеч. На заседанието трябва да бъде избран и наместник-предстоятел на Ловчанската епархия, който да я ръководи до избора на нов митрополит, съобщи вчера пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване, съобщиха вчера от Българската православна църква - Българска патриаршия. Той беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

Поклонението пред митрополит Гавриил ще бъде в понеделник

Със заповед на кмета на Община Ловеч Страцимир Петков бе обявен тридневен траур, който започна от вчера, 22 ноември.

В Ловеч поклонението пред митрополит Гавриил ще бъде днес от 16:00 до 20:00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Миряни и духовници се поклониха вчера пред Ловчанския митрополит Гавриил в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София.

Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение, каза вчера българският патриарх Даниил.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

Митрополит Гавриил, чието светско име е Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София. От 1953 г. до 1966 г. семейството му живее в Чехословакия, където той завършва и основното си образование. След завръщането си в България и завършване на гимназия, през есента на 1969 г. е приет за студент във Висшия инженерно-строителен институт в София, който завършва през 1973 г. По време на своето следване там той се запознава и контактува с блаженопочиналия Левкийски епископ Партений, който става и негов изповедник. През 1984 г. завършва задочно Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София. На 19 октомври 1998 г. в Рилската света обител е хиротонисан в епископски сан с титлата Макариополски и е назначен за викарий на Софийския митрополит. На 21 и 28 януари 2001 г. е избран и канонически утвърден за Ловчански митрополит. През 2007 г. митрополит Гавриил става ръководител на работната група по въпросите на религиозното образование при Светия синод. От 2009 г. насам той оглавява Върховния църковен съвет при Светия синод. През 2011 г. започва да ръководи и Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-БП. На 8 февруари 2012 г. Ловчанският митрополит Гавриил е удостоен със званието „почетен член" на българската Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, се казва в биографичната справка, публикувана в сайта на БПЦ.

Ловчанският митрополит Гавриил на два пъти беше сред тримата кандидати, определени да участват в избора за български патриарх. Първият път беше през 2013 г., тогава тримата кандидати бяха Русенският митрополит Неофит, Ловчанският митрополит Гавриил и Старозагорският митрополит Галактион. Тогава за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Русенският митрополит Неофит. Вторият път беше на 20 юни 2024 г., когато за тримата кандидати бяха определени Врачанският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил и Видинският митрополит Даниил. На 30 юни 2024 г. за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Видинският митрополит Даниил.