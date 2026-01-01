Днес е празник на патриаршеската ни катедрала „Св. Александър Невски“ и това е празник, който повече от 100 години е важен за цялата ни църква. Виждаме как в живота на църквата се съчетават радост и скръб, защото този празник винаги е събирал Светия синод тук и е изразявал единството на светата ни църква и благодарността към руските воини освободители и към св. Александър Невски.

Днес не можем да изживеем в пълнота тази радост, защото във вчерашния ден един от старшите членове на Светия синод, митрополит Гавриил, премина от временния живот във вечния живот.

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Днес се радваме за празника на патриаршеската катедрала, но радостта ни е непълна, защото скърбим за упокоението на един член на Светия синод, един от достойните митрополити на Българската православна църква (БПЦ), и това ни дава повод да се замислим за светостта“, каза пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, преди да отслужи света литургия за празника на св. Александър Невски в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

„Св. Александър Невски има много критици, но в същото време неговата святост е толкова недвумислено заявена. За това свидетелстват и разкази на служители в катедралата, според които в наше време с молитвите на св. Александър Невски Бог върши чудеса. И виждаме къде е нашата утеха, защото днес се радваме за празника в катедралата, но радостта ни е непълна.

Скърбим за упокоението на един член на Светия синод, един от достойните митрополити на Българската православна църква, но в същото време имаме утеха, защото размишлявайки за живота на митрополит Гавриил, ние заедно със скръбта имаме и утеха, защото той е един изключителен пример, поел монашеския път в едно атеистично време, преодолял толкова много трудности тогава, доказал се като верен на Бога архиерей, като Ловчански митрополит се е потрудил много за просветата на своето паство, построил е катедрален храм, основал е първото общообразователно начално училище в БПЦ след 9 септември 1944 г., издал е и много православна литература. Митрополит Гавриил е имал изключително активна просветна дейност и виждаме какъв ярък пример е той.

Светият синод избира наместник-предстоятел на Ловчанската епархия

Беше принципен архиерей, заставащ винаги на строго православни позиции. Неговият пример, неговото присъствие, убедени сме, че няма да ни оставят, защото дядо Гавриил живееше с тази вяра, имаше опит в духовния живот и имаше дълбоко осъзнат духовен, молитвен живот.

Мисля, че тази благодат, която приживе той придоби, няма да ни остави и затова в днешния ден, макар да скърбим, ние отново сме във вярата, в надеждата, в утехата, която ни дава светата Православна църква“, каза патриарх Даниил.

По време на литургията в патриаршеската катедрала ще бъде отправена и молитва за Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване. Митрополит Гавриил беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) ще има на 23 ноември извънредно заседание в Синодалната палата. Очаква се на него да бъде решено кога ще се състои опелото на Ловчанския митрополит Гавриил, което вероятно ще бъде на 24 ноември в Ловеч.

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"На заседанието трябва да бъде избран и наместник-предстоятел на Ловчанската епархия, който да я ръководи до избора на нов митрополит", съобщи на 22 ноември пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

На въпрос какви са нагласите за днешното извънредно заседание на Светия синод, на което се очаква да бъде избран временно управляващ наместник на Ловчанската епархия, и дали ще присъстват всички архиереи, патриарх Даниил каза пред журналисти, че предстои извънредно заседание на Светия синод и че решенията ще бъдат оповестени след него.

Ловчанският митрополит Гавриил беше наистина един ревностен архиерей и служител на Господнята нива. Трудеше се неуморно, стараеше се да бъде преди всичко истински монах, истински християнин, да спазва своите монашески обети, независимо на какви длъжности беше.

Това каза пред журналисти Врачанският митрополит Григорий, който участва в отслужването на света литургия за празника св. Александър Невски в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Като протосингел трябваше да се справя с много административни задачи и след това като митрополит, той си остана един монах, който не забрави Бога и през цялото време живееше с мисълта за него, за спасението на своята душа и на душите на своето паство. Митрополит Гавриил се трудеше постоянно и неуморно, допълни Врачанският владика.

Да бъде блажена паметта на митрополит Гавриил, който ще запомним с неговата кротост, смирение и монашеско служение. Това каза пред журналисти Старозагорският митрополит Киприан.