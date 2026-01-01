Шофьорите, на които им предстои пътуване през високопланинските райони в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)..

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа бурен до ураганен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра – от сняг, уточниха от АПИ.

От агенцията допълниха, че Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, допълват от пресцентъра. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

За днес, 23 ноември синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и оранжев код за опасно време и силен вятър в цялата страна. Оранжев код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София град, София област, Перник и част от Смолян. По морето и в останалата от страната е в сила малко по-слаб жълт код - Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил.